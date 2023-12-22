Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Президент Владимир Зеленский уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, через четыре дня после назначения.

Соответствующий указ обнародован на сайте Главы государства.

Указ датирован 22 декабря.

В то же время назначение Максима Сандыги состоялось 18 декабря, то есть за четыре дня до увольнения.

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Причины увольнения не сообщаются.

Обновлено:

Причины увольнения Сандыги с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета стали понятны из другого указа президента.

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Владимир Зеленский решил назначить Максима Сандыгу на новую должность - заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины-государственного уполномоченного.

Об этом свидетельствует указ главы государства от 22 декабря.

Напоминаем:

Как сообщала ЭП, Максим Сандыга является бывшим коллегой по работе в Донецкой области нынешнего председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко.

Именно Кириленко назначил Сандыгу на должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO). Эту должность Сандыга занимал до назначения в Антимонопольный комитет.

До встречи с Кириленко Сандыга имел довольно разношерстную профессиональную биографию.