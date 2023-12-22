Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Президент Владимир Зеленский уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, через четыре дня после назначения.
Соответствующий указ обнародован на сайте Главы государства.
Указ датирован 22 декабря.
В то же время назначение Максима Сандыги состоялось 18 декабря, то есть за четыре дня до увольнения.
Причины увольнения не сообщаются.
Обновлено:
Причины увольнения Сандыги с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета стали понятны из другого указа президента.
Владимир Зеленский решил назначить Максима Сандыгу на новую должность - заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины-государственного уполномоченного.
Об этом свидетельствует указ главы государства от 22 декабря.
Напоминаем:
Как сообщала ЭП, Максим Сандыга является бывшим коллегой по работе в Донецкой области нынешнего председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко.
Именно Кириленко назначил Сандыгу на должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO). Эту должность Сандыга занимал до назначения в Антимонопольный комитет.
До встречи с Кириленко Сандыга имел довольно разношерстную профессиональную биографию.