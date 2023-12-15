У Росії вп'яте за пів року підвищили облікову ставку

Рада директорів Центрального банку Росії на своєму засіданні 15 грудня підняла ключову ставку до 16% - вп'яте за пів року.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

16% - це найвища ключова ставка з 2014 року.

"Росія закінчує рік із найвищою ключовою ставкою з 2014 року. Але тоді, як і навесні 2022 року, Центробанк швидко знизив ставку, а зараз про це не йдеться. Навпаки, Центробанк всіляко переконує ринок, що цього разу високі ставки збережуться надовго", - пише The Moscow Times.

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Інфляція та інфляційні очікування залишаються високими, вимагаючи від ЦБ більш жорсткої політики. У листопаді інфляція виявилася максимальною з квітня 2022 року, а уповільнення тижневої інфляції на початку грудня - лише епізодом: на другому тижні грудня зростання цін знову прискорилося, нагадує видання.

При цьому, економіка зростає "істотно швидше" за прогнози.

"Центробанк цьому явно не радий. Це означає, що відхилення російської економіки вгору від траєкторії збалансованого зростання в другому півріччі виявилося більш значним", - пише The Moscow Times.

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Центробанк також незадоволений, як і раніше, високими темпами зростання кредитування, особливо в корпоративному секторі.

Прогнозів щодо ставки в Центробанку не дають.

"Оскільки прогнози доводиться регулярно оновлювати, Центробанк знову не дав сигналу про свої плани та обіцяв ухвалювати подальші рішення за ключовою ставкою залежно від того, як поводитиметься інфляція й економіка загалом", - ідеться в публікації.

Нагадуємо:

Це вже п'яте підвищення облікової ставки в Росії, починаючи з липня 2023 року.

Наприкінці жовтня, після того, як Центробанк підвищив ключову ставку з 13% до 15%, голова регулятора Ельвіра Набіулліна попереджала, що облікову ставку доведеться підвищити знову, якщо не буде ознак сталого уповільнення інфляції та охолодження інфляційних очікувань.

Економіка Росії досягла межі небезпечного перегріву і може не витримати зростаючі державні витрати на тлі обмеженої пропозиції та інфляції в країні. Про це писав The Economist з посиланням на оцінки експертів.

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