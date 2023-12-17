У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%

На фоні дефіциту у декількох регіонах Росії, ціни на яйця виросли приблизно на 42% та викликали реакцію з боку президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється за даними Федеральної служби статистики Росії, ціни на яйця зростали більш ніж на 4% протягом чотирьох тижнів поспіль. З початку року вони подорожчали на 42%, згідно з підрахунками Bloomberg, зробленими на основі цих даних. Це викликало дефіцит по всій території РФ.

Найбільш важливим є те, що уряд у середу схвалив призупинення мита на імпорт 1,2 млрд яєць з так званих дружніх країн.

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"Це рішення сприятиме збалансуванню внутрішнього ринку яєць і забезпечить зростання пропозиції", - йдеться в заяві Мінекономіки Росії.

Окрім цього, Російська Федеральна антимонопольна служба також запропонувала бізнесу обмежити націнки на яйця до 5% до березня.

Початок зими не найкращий час для політичної влади РФ у цій ситуації. Яйця є одним з основних продуктів для росіян на новий рік. Саме тому Владімір Путін звинуватив уряд у тому, що він надто довго зволікав зі скасуванням імпортних мит із так званих "дружніх країн".

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Як повідомляється, протягом більшої частини цього року росіяни стикалися з прискоренням споживчої інфляції на цілий ряд товарів. Центральний банк неодноразово вказував на надлишковий попит, який випереджає здатність країни розширювати пропозицію, що сприяє зростанню цін, які майже вдвічі перевищують цільовий показник у 4%.

Це може бути частиною того, що відбувається з яйцями. З одного боку, оскільки багато товарів подорожчали, росіяни, схоже, переходять на дешевші продукти-замінники, що призводить до різкого зростання попиту на них і підвищення цін.

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Економіка Росії може не витримати державні витрати, що зростають, на тлі обмеженої пропозиції та інфляції в країні.

Рада директорів Центрального банку Росії на своєму засіданні 15 грудня підняла ключову ставку до 16% - вп'яте за пів року.