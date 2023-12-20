Росіяни знову обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні – ДТЕК

Росіяни вчергове атакували одну з теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що 20 грудня, після інтенсивного обстрілу вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області. Обладнання підприємства зазнало пошкоджень

"Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.Продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. На щастя, обійшлося без постраждалих", – йдеться в повідомленні.

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У компанії додають, що за останні два місяці це вже дев’ята атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що 7 грудня внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області - це вже сьома атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні 1,5 місяці.

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