Всі розділи
Укр / Рус

Росіяни знову обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні – ДТЕК

Середа, 20 грудня 2023, 20:30 - Ігор Пилипів

Росіяни вчергове атакували одну з теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що 20 грудня, після інтенсивного обстрілу вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області. Обладнання підприємства зазнало пошкоджень

"Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.Продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. На щастя, обійшлося без постраждалих", – йдеться в повідомленні. 

Реклама:

У компанії додають, що за останні два місяці це вже дев’ята атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що 7 грудня внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області - це вже сьома атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні 1,5 місяці.

Реклама:

ТЕС ДТЕК війна
Реклама:
Матеріали за темою
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС 19 грудня 2023, 13:59
Не остання зима 8 грудня 2023, 08:16
Росія впродовж багатьох годин обстрілювала прифронтову ТЕС – ДТЕК 7 грудня 2023, 20:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті