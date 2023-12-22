Путін "націоналізував" найбільшого автодилера Росії

фото: Интерфакс

Президент РФ Владімір Путін своїм указом передав в управління Росімущества акції одного з найбільших автодилерів Росії "Рольф", 100% якого належить кіпрській Delance Ltd.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Важные истории".

За словами видання, у вересні колишнього топменеджера компанії Анатолія Кайро засудили до восьми з половиною років колонії у справі про виведення за кордон майже 4 млрд рублів.

Засновник автодилера Сергій Петров, оголошений у міжнародний розшук, пов'язував своє переслідування з рейдерським захопленням бізнесу.

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У коментарі РБК він назвав передачу компанії під "тимчасове управління" "правовим беззаконням".

"Я не знаю як, інвестори в Азії, яких ми зараз чекаємо, будуть вкладати в Росію, як взагалі будуть наші інвестори далі інвестувати і думати довгостроково. По-моєму держава стріляє в ногу собі", - сказав Петров РБК.

Він повідомив, що має намір проконсультуватися з юристами щодо подальших дій.

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У квітні 2023 року Путін підписав указ, який дозволяє російській владі брати в "тимчасове управління" активи іноземних компаній у Росії. Йдеться про компанії з так званих "недружніх" країн, до яких влада РФ зараховує всі країни ЄС, включно з Кіпром, а також США, Канаду, Австралію та інші держави, які запровадили санкції щодо Росії.

Це не перший випадок "націоналізацї" бізнесу за указом Путіна - зокрема, раніше він передав в управління Росімущества частки іноземців у "Балтиці" (належить Carlsberg Group) і "дочці" Danone, а також російські активи фінського концерну Fortum - перед цим компанії анонсували продаж своїх активів в РФ.

Водночас "Рольф" - це перший випадок, коли в "тимчасове управління" передається компанія, беніфіціаром якої є російський бізнесмен, додає Meduza.

Згодом ЗМІ повідомили, що заводи "Балтика" та Danone у Росії передали другу Путіна та племіннику Кадирова.

Напередодні NYT повідомило, що Путін зумів перетворити відхід західних компаній з російського ринку на "золоте дно" - якщо компанії хочуть піти з РФ, він ставить умови, "які вигідні його уряду, його елітам і його війні".

За даними газети, Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ.

Економічна правда