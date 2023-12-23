В результате очередного обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 работников ДТЭК

После вражеского обстрела ТЭС в прифронтовом регионе были ранены пятеро энергетиков.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "ДТЭК" на своей странице в "Telegram".

В "ДТЭК" отметили, что все пострадавшие были доставлены в больницу.

Как отмечается, за последний месяц РФ 10 раз атаковала прифронтовую теплоэлектростанцию. Последняя такая атака состоялась 20 декабря.

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В результате обстрела также получило повреждения оборудование предприятия. На момент 17:00 23 декабря обстрел продолжается.

Напомним:

20 декабря россияне в очередной раз атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе, обошлось без пострадавших.

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7 декабря в результате систематических и длительных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области - это уже седьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию за последние 1,5 месяца.