Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой

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Нигерийский центральный банк снял запрет на торговые операции с криптовалютой после более чем двухлетнего запрета.

Об этом пишет Reuters

В феврале 2021 года запрет на операции с криптовалютой объяснялись рисками финансовых махинаций, или финансирования терроризма.

Как отмечается, Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии в мае 2022 года опубликовала правила относительно цифровых активов, что свидетельствует о том, что Нигерия пытается найти золотую середину между полным запретом криптоактивов и их нерегулируемым использованием.

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22 декабря в Центральном банке Нигерии отметили, что тенденции свидетельствуют о необходимости регулирования поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

В последних рекомендациях от Центрального банка разъясняется, как банки и финансовые учреждения должны открывать счета, предоставлять специальные счета и расчетные услуги, а также выступать каналами для притока валюты и торговли для фирм, осуществляющих операции с криптоактивами.

Поставщики услуг виртуальных активов должны будут получить лицензию от Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии для участия в криптовалютном бизнесе.

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Но банкам по-прежнему запрещено торговать, хранить или осуществлять транзакции с криптовалютами, отмечает Центробанк Нигерии.

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами. Принятие этого документа является последним шагом на пути к легализации криптовалют в Украине.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона "О виртуальных активах" - законопроект о налогообложении презентовали 14 июня.