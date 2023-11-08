У Раді зареєстрували законопроєкт, необхідний для легалізації криптовалют

getty images

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливості оподаткування операцій з віртуальними активами. Ухвалення цього документу є останнім кроком на шляху до легалізації криптовалют в Україні.

Текст законопроєкту №10225 з’явився на сайті парламенту 8 листопада. Його автором є депутат Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Сова.

Законопроєктом встановлено особливості оподаткування доходів та прибутків від операцій з віртуальними активами. Зокрема, законопроєкт зобов'язує юридичних та фізичних осіб вести окремий облік операцій, які вони провадять з віртуальними активами.

Для фізичних осіб ставка оподаткування операцій з криптоактивами становитиме 18% податку на доходи фізичних осіб, а також 1,5% військового збору (разом 19,5%). Базою оподаткування планують зробити фінансовий результат, зменшений на вартість криптоактивів.

Реклама:

Залежно від типу операції, яка оподатковуватиметься, вартістю активу для фізичних осіб буде:

сума витрат на придбання активу (для операцій з їхнього продажу);

документально підтверджені витрати на майнінг активу (для операцій зі створення);

витрати з ПДФО та держмита, сплаченого з успадкування активу (для операцій з передачі активів у спадок або дарування);

витрати, передані платником віртуальних активів (для операцій з обміну одних активів на інші).

Оподаткуванню підлягатиме лише позитивний фінансовий результат з віртуальними активами. Якщо ж за підсумками податкового періоду (року) людина отримає збитки у торгівлі криптовалютою, то на суму цих збитків зможе зменшити податкову базу наступного року.

Для підприємств операції з криптоактивами оподатковуватимуться за ставкою 18%. Базою оподаткування буде позитивний фінансовий результат. При цьому, криптовалюта не буде обєктом оподаткування ПДВ.

Реклама:

Нагадуємо:

У червні повідомлялось, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) завершила розробку законопроєкту про оподаткування криптоактивів і оновила текст закону "Про віртуальні активи".

Економічна правда