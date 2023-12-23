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Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть

Суббота, 23 декабря 2023, 15:20 - Экономическая правда

В ночь на 23 декабря украинская сторона по запросу Польши приняла избыток польской электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Ночью 23 декабря в польской энергосистеме возник избыток электроэнергии. В Украину был направлен запрос о помощи в стабилизации сети. 

С трех до восьми часов утра Украина приняла 1500 МВт ч энергии. 

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В свою очередь в украинской энергосети дефицита нет, графиков отключения электроэнергии не применяется.

Напомним:

В энергосистеме Украины 11 декабря - пятый день подряд - присутствовал дефицит мощности в электросети. В очередной раз НЭК "Укрэнерго" было вынуждена привлечь помощь из Польши и Румынии.

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Потребление электроэнергии в Украине 7 декабря было рекордным с начала отопительного сезона, поэтому приходится привлекать аварийную помощь из Румынии и Польши.

энергетика электроэнергия Польша Украина
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