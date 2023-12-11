Всі розділи
Укр / Рус

Україна вкотре запросила аварійну допомогу з Польщі та Румунії

Понеділок, 11 грудня 2023, 13:28 - Економічна правда

В енергосистемі України 11 грудня - п’ятий день поспіль - присутній дефіцит потужності в електромережі. Вкотре НЕК "Укренерго" було вимушена залучити допомогу з Польщі та Румунії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" на своїй сторінці у Telegram.

Як і раніше, дефіцит потужностей пояснюють недостатніми обсягами генерації електроенергії на фоні високого попиту від споживачів. Як зазначається, 11 грудня вже зранку споживання перевищило прогнозований рівень на 2,2%, що еквівалентно роботі мінімум 2 додаткових блоків теплоелектростанцій, який немає. 

Для підтримки балансу та уникнення відключень електроенергії була залучена допомога з Польщі та Румунії. Зазначено, що на сьогодні Україна не здійснює експорт електроенергії.

Реклама:

В "Укренерго" вчергове закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Нагадаємо:

Через дефіцит в енергетичній системі Україна втретє з початку зими була змушена залучати аварійну допомогу потужністю 300МВт від Румунії та Польщі.

Реклама:

Споживання електроенергії в Україні 7 грудня було рекордним з початку опалювального сезону, через це доводиться залучати аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Економічна правда

Укренерго електроенергія енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
НКРЕКП підвищив тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії у 2024 році  10 грудня 2023, 10:50
"Укренерго" знову залучило аварійну допомогу з Румунії та Польщі через дефіцит 9 грудня 2023, 15:00
Рекорд споживання електроенергії: Україна знову залучає аварійну допомогу з двох сусідніх країн 8 грудня 2023, 12:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті