Україна вкотре запросила аварійну допомогу з Польщі та Румунії

В енергосистемі України 11 грудня - п’ятий день поспіль - присутній дефіцит потужності в електромережі. Вкотре НЕК "Укренерго" було вимушена залучити допомогу з Польщі та Румунії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" на своїй сторінці у Telegram.

Як і раніше, дефіцит потужностей пояснюють недостатніми обсягами генерації електроенергії на фоні високого попиту від споживачів. Як зазначається, 11 грудня вже зранку споживання перевищило прогнозований рівень на 2,2%, що еквівалентно роботі мінімум 2 додаткових блоків теплоелектростанцій, який немає.

Для підтримки балансу та уникнення відключень електроенергії була залучена допомога з Польщі та Румунії. Зазначено, що на сьогодні Україна не здійснює експорт електроенергії.

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В "Укренерго" вчергове закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Нагадаємо:

Через дефіцит в енергетичній системі Україна втретє з початку зими була змушена залучати аварійну допомогу потужністю 300МВт від Румунії та Польщі.

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Споживання електроенергії в Україні 7 грудня було рекордним з початку опалювального сезону, через це доводиться залучати аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Економічна правда