Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов

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Китайское правительство выделило 1 трлн юаней (140 млрд долл) для борьбы с экономическими последствиями Covid 19, слабым потребительским спросом, оттоком иностранных инвестиций, снижением экспорта и углублением кризиса на рынке недвижимости.

Об этом сообщает Reuters.

Высший орган планирования Китая определяет вторую очередь использования более 800 млрд юаней из суммы 1 трлн юаней, которые планируется использовать для государственного финансирования экономического восстановления.

Как отмечается, деньги пойдут на выпуск облигаций, в том числе для борьбы с наводнениями и последствиями стихийных бедствий. Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) заявила, что она уже определила 9 600 проектов с запланированными инвестициями на сумму более 560 млрд юаней.

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"Реализация проектов улучшит систему контроля за наводнениями в Китае, механизм реагирования на чрезвычайные ситуации и возможности оказания помощи в случае стихийных бедствий, а также улучшит защиту жизни и имущества людей, поэтому это очень важно", - отметили в NDRC.

Как сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа, дополнительный выпуск облигаций на 1 триллион юаней увеличит дефицит бюджета Китая в 2023 году с 3% до примерно 3,8%.

Напомним:

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Ожидается, что в 2024 году экономика Китая будет иметь более благоприятные условия и больше возможностей, чем вызовов. Макроэкономическая политика будет продолжать поддерживать восстановление экономики.

Китайская экономика испытывает наибольшего дефляционного давления за последние 3 года, а слабый внутренний спрос ставит под сомнение экономическое восстановление в 2024 году.