Правительство продлило запрет на торговлю с Россией

Кабинет министров на заседании 22 декабря продлил ограничения в торговле с Россией до 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщил правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Продлено действие постановления Кабмина от 30 декабря 2015 г. №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" до 31 декабря 2024 г. (включительно)", - написал он.

Напоминаем:

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В декабре прошлого года Украина продлила на год запрет на торговлю рядом товаров с Российской Федерацией.

15 мая Кабинет министров пополнил список российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. В 2019 году действие постановления также продлили до конца 2021 года.

Речь идет о запрещении ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.

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Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 независимо от других видов пошлины.