Путин "национализировал" крупнейшего автодилера России

фото: интерфакс

Президент РФ Владимир Путин своим указом передал в управление Росимущества акции одного из крупнейших автодилеров России "Рольф", 100% которого принадлежит кипрской Delance Ltd.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Важные истории".

По словам издания, в сентябре бывшего топ-менеджера компании Анатолия Кайро приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о выводе за границу почти 4 млрд рублей.

Основатель автодилера Сергей Петров, объявленный в международный розыск, связывал свое преследование с рейдерским захватом бизнеса.

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В комментарии РБК он назвал передачу компании под "временное управление" "правовым беспределом".

"Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно. По-моему государство стреляет в ногу себе", - сказал Петров РБК.

Он сообщил, что намерен проконсультироваться с юристами относительно дальнейших действий.

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В апреле 2023 года Путин подписал указ, который позволяет российским властям брать во "временное управление" активы иностранных компаний в России. Речь идет о компаниях из так называемых "недружественных" стран, к которым власти РФ относят все страны ЕС, включая Кипром, а также США, Канаду, Австралию и другие государства, которые ввели санкции в отношении России.

Это не первый случай "национализации" бизнеса по указу Путина - в частности, ранее он передал в управление Росимущества доли иностранцев в "Балтике" (принадлежит Carlsberg Group) и "дочке" Danone, а также российские активы финского концерна Fortum - перед этим компании анонсировали продажу своих активов в РФ.

При этом "Рольф" - это первый случай, когда во "временное управление" передается компания, бенифициаром которой является российский бизнесмен, добавляет Meduza.

Позже СМИ сообщили, что заводы "Балтика" и Danone в России передали другу Путина и племяннику Кадырова.

Накануне NYT сообщило, что Путин сумел превратить уход западных компаний с российского рынка в "золотое дно" - если компании хотят уйти из РФ, он ставит условия, "которые выгодны его правительству, его элитам и его войне".

По данным газеты, Кремль получил 1,25 миллиарда долларов после ухода западных компаний из РФ.

Экономическая правда