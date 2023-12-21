Заместителя председателя Госдумы РФ Бабакова и российского олигарха Гинера объявили в розыск

Евгений Гинер ГБР

Государственное бюро расследований объявило в розыск российского олигарха и президента ФК "ЦСКА" Евгения Гинера.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел.

По данным МВД, он скрывается от украинских правоохранителей, датой его исчезновения указано 14 августа 2023 года.

Ганера обвиняют по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Российскому олигарху была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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В то же время Служба безопасности объявила в розыск заместителя председателя Государственной думы РФ Александра Бабакова, который также скрывается от украинского правосудия.

Датой его исчезновения указали 16 апреля 2022 года. Заместителя председателя Госдумы РФ также подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ч. 2 и ч. 3 ст. 110.

Напоминаем:

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В августе Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности сообщили о подозрении российскому олигарху Евгению Гинеру, который построил во временно оккупированном Крыму две ТЭС и поставлял российской армии боеприпасы.

Накануне стало известно, что СБУ объявила в розыск российского миллиардера Михаила Фридмана.