Украинские хакеры сообщили об успешной атаке на российский сервис Битрикс

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Хакеры из украинского движения It army of Ukraine заявили об успешной атаке на серверы Битрикс 24, сервиса, которым пользуются такие крупные российские компании, как "Роснефть".

Об этом сообщает It army of Ukraine на своем канале в Telegram.

Поражены в основном сервера на территории СНГ. В It army of Ukraine отметили, что более 40% пользователей CRM-систем (управление отношениями с клиентами), среди которых такие гиганты, как "Роснефть" имеют большие проблемы с клиентами.

"Это десятки или даже сотни миллионов долларов убытков для экономики врага, но зависит от того как долго мы их продержим", - отмечают украинские айтишники.

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Напомним:

Проукраинские хакеры 7 августа взломали сайт МосгорБТИ, который содержит данные о недвижимости и ее владельцах в Москве и Московской области. Все данные россиян передали Силам обороны Украины.

8 июня хакеры взломали ряд российских сайтов и опубликовали там баннеры в поддержку Вооруженных Сил Украины, в частности "лег" сайт московского провайдера АО "Инфотел".

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