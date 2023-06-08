Хакери зламали сайти московського провайдера та низки російських компаній: бажають успіху ЗСУ
Хакери зламали низку російський сайтів та опублікували там банери на пітримку контрнаступу Збройних Сил України, зокрема "ліг" сайт московського провайдера АО "Інфотел".
Про це ЕП стало відомо з мережі.
АО "Інфотел" - це московський провайдер, який відповідає за взаємодію Центробанку Росії з іншими юридичними особами в Росії (банки, інтернет-магазини, кредитні організації тощо).
Через кібератаку основні банки Росії та кредитні організації по всій РФ не мають доступу до банківських систем та не можуть проводити платежі. Також можливі перебої зі зв’язком у Москві.
Також підтримку контрнаступу ЗСУ "висловили" низка сайтів:
- https://dengissoboy.ru/
- https://64ampera.ru
- http://pkmvk.ru/
- https://ingroup.com.ru/
- https://mpstsl.ru/
- https://aanapa.ru/
- http://jumboshop.ru/
- http://inrusfood.ru/
- https://claim.grand-capital.ru/
.А ще раніше були зламані сайти: - https://akvamatika.com/; https://www.tehnika4u.ru/; https://army25.ru/; https://www.katrenstyle.ru/, сайт Московського Подвір’я Свято-Троїцької Сергіївої Лаври lavra-podvorie.ru)
На сайті монастиря розмістили таке ж "благословіння контрнаступу", яке нещодавно було на сайті патріарха Кіріла
На інших сайтах був розміщений подібний контент на підтримку ЗСУ, опис, хто і навіщо розпочав війну.
Нагадуємо:
Наприкінці травня хакери зламали офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила в Передєлкіно.