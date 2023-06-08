Хакери зламали сайти московського провайдера та низки російських компаній: бажають успіху ЗСУ

Хакери зламали низку російський сайтів та опублікували там банери на пітримку контрнаступу Збройних Сил України, зокрема "ліг" сайт московського провайдера АО "Інфотел".

Про це ЕП стало відомо з мережі.

АО "Інфотел" - це московський провайдер, який відповідає за взаємодію Центробанку Росії з іншими юридичними особами в Росії (банки, інтернет-магазини, кредитні організації тощо).

Через кібератаку основні банки Росії та кредитні організації по всій РФ не мають доступу до банківських систем та не можуть проводити платежі. Також можливі перебої зі зв’язком у Москві.

Також підтримку контрнаступу ЗСУ "висловили" низка сайтів:

.А ще раніше були зламані сайти: - https://akvamatika.com/; https://www.tehnika4u.ru/; https://army25.ru/; https://www.katrenstyle.ru/, сайт Московського Подвір’я Свято-Троїцької Сергіївої Лаври lavra-podvorie.ru)

На сайті монастиря розмістили таке ж "благословіння контрнаступу", яке нещодавно було на сайті патріарха Кіріла

На інших сайтах був розміщений подібний контент на підтримку ЗСУ, опис, хто і навіщо розпочав війну.

lavra-podvorie.ru

Нагадуємо:

Наприкінці травня хакери зламали офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила в Передєлкіно.