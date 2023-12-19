Молдавские фермеры требуют ограничить импорт украинской агропродукции

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Ассоциация "Forța Fermierilor" требует от правительства Молдовы ввести подобные Румынским и Болгарским ограничения импорта украинской агропродукции.

Об этом идет речь в заявлении ассоциации "Forța Fermierilor" на своей странице в Facebook.

Правительство Молдовы пообещало отменить режим чрезвычайного положения от 1 января 2024 года, что автоматически отменяет все ограничения введения во время режима чрезвычайного положения.

В том числе решение о лицензировании импорта зерновых и масличных продуктов. Как отмечают в ассоциации, отмена этих норм негативно повлияют на молдавских фермеров, кроме этого, негативно повлияли бы на экспорт продукции в Румынию.

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"Отсутствие ограничений на импорт, не только введет в дисбаланс внутренний рынок, но и будет угрожать экспорту пшеницы, кукурузы и подсолнечника в Румынию, которая неоднократно предупреждала нашу страну об опасности реэкспорта зерновых из Украины. Блокирование экспорта в Румынию было бы безусловной катастрофой для фермеров Молдовы", - отмечается в заявлении.

В качестве решения проблемы, ассоциация требует от правительства ввести ограничения после отмены режима чрезвычайного положения, подобных тем, что введены в Румынии и Болгарии.

Напомним:

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В Молдове фермеры требовали запретить импорт подсолнечника из Украины, из-за которого якобы снижается цена на эту культуру внутри страны.

Минвосстановления начало переговоры с Молдовой и Румынией по созданию "зеленого коридора" между пунктами пропуска "Рени (Украина) - Джурджулешты (Молдова) - Галац (Румыния)" для ускорения экспорта украинской агропродукции.