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Молдавські фермери вимагають заборонити імпорт соняшнику з України 

Четвер, 21 вересня 2023, 20:07 - Ігор Пилипів

У Молдові фермери вимагають заборонити імпорт соняшнику з України, через який нібито знижується ціна на цю культуру всередині країни.

Про це пише NewsMaker.

Зазначається, що міністерство сільського господарства Молдови запевняє, що жодного імпорту з України немає. 

Крім того, у міністерстві визнають складне становище фермерів, які взяли кредити та торік закуповували дизпальне і добрива за високими цінами.

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За словами держсекретаря молдовського відомства Василя Шарбана, уряд моніторить ситуацію і запевняє, що вводити заборону на імпорт не можуть, оскільки його немає. 

Різке зниження ціни у Молдові пов'язують із наміром компанії Transoil, яка займається переробкою соняшнику та експортом зернових, завезти в Молдову велику партію соняшнику з України. Дев'ять вагонів цієї культури нібито вже завезли з України.

За оцінкою асоціації сільгоспвиробників "Сила фермерів" цього року в Молдові зберуть близько 700 тис тонн соняшнику. Якщо влада не вживе заходів, це може призвести до банкрутства фермерів, стверджують в асоціації.

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Нагадаємо: 

Україна та Молдова погодили продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2025 року.

Молдова аграрії імпорт
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