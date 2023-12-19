Норвегия будет обеспечивать долгосрочные поставки газа в Германию

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Немецкая государственная энергетическая компания "Securing Energy for Europe" (SEFE) и норвежская "Equinor" подписали долгосрочное соглашение об экспорте норвежского природного газа в Германию.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании "Equinor".

Норвежская компания обещает обеспечить 111 тераватт-часов (около 10 млрд кубометров) природного газа в год с 1 января 2024 года до 2034 года, а также возможность продления еще на 5 лет. Ежегодные поставки должны обеспечить примерно треть промышленных потребностей Германии в природном газе.

"Это ответ на потребность Европы в долгосрочном, надежном снабжении энергией и жизнеспособный путь к масштабной декарбонизации", – говорит генеральный директор "Equinor" Андерс Опедал.

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Пятилетний опцион рассчитан на общий объем 319 ТВт-ч (около 29 млрд кубометров) в течение этого периода. Компании также подписали письмо о намерениях без обязательств, которое предусматривает, что немецкая SEFE станет долгосрочным покупателем гигантских объемов низкоуглеродного водорода от "Equinor", начиная с 2029 года и продолжая до 2060 года.

Соглашения были подписаны генеральным директором Equinor Андерсом Опедалом и генеральным директором SEFE доктором Эгбертом Лаеге в Берлине 19 декабря 2023 года. История сотрудничества между компанией "Equinor" и Германией начинается с 1977 года.

Как отмечается, это одна из крупнейших по объемам сделка "Equinor" с 1986 года.

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Напомним:

После того как второй этап нефтяного эмбарго ЕС вступил в силу, в Германию почти не импортируется российская нефть.

Цены на нефть выросли 19 декабря, поскольку нападения йеменских боевиков-хуситов, связанных с Ираном, на суда в Красном море нарушили морскую торговлю и заставили компании изменить маршруты судов.