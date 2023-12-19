Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок

Reuters

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки напади єменських бойовиків-хуситів, пов'язаних з Іраном, на судна в Червоному морі порушили морську торгівлю і змусили компанії змінити маршрути суден.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 21 цент, або на 0,27%, до 78,16 дол за барель о 05:30 за Гринвічем.

Ф'ючерсний контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate на січень подорожчав на 3 центи, до 72,50 доларів за барель. Більш активний контракт на лютий подорожчав на 6 центів, або на 0,08%, до 72,88 доларів.

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Обидва бенчмарка зросли більш ніж на 1% в понеділок через побоювання, що вантажовідправники відводять судна від Червоного моря.

"Незважаючи на стабілізацію цін, потенційні ризики, викликані перебоями в поставках і заворушеннями на Близькому Сході, можуть призвести до значної волатильності на нафтових ринках", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

"Ринки нафти можуть зіткнутися з подальшим висхідним тиском, якщо геополітична напруженість загостриться", - додала вона.

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Нафтова компанія BP тимчасово призупинила всі транзити через Червоне море, а група нафтових танкерів Frontline заявила в понеділок, що її судна уникатимуть проходу цим маршрутом, що свідчить про те, що криза поширюється і на поставки енергоносіїв.

Близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, який з'єднує Червоне море з Середземним, пропонуючи найкоротший судноплавний маршрут між Європою і Азією.

Атаки хуситів на судна спонукали Сполучені Штати та їхніх союзників обговорити створення спеціальної групи, яка б захищала маршрути Червоним морем - Іран вже заявив, що цей крок буде помилкою.

Економічна правда