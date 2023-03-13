Імпорт російської нафти до Німеччини впав на 99,9%

Після того як другий етап нафтового ембарго ЄС набув чинності, до Німеччини майже не імпортується російська нафта.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau з посиланням на дані Федерального статистичного відомства.

Так, у січні 2023 року до Німеччини надійшло лише 3500 тонн російської нафти. У січні 2022 року - за місяць до нападу Росії на Україну - обсяг імпорту все ще становив 2,8 мільйона тонн.

"Як наслідок, імпорт нафти з Росії практично зупинився", - повідомляє статистичне відомство.

"Арифметично він впав на 99,9 відсотка", - додали у відомстві.

Частка Росії в загальному обсязі імпорту нафти в Німеччину впала з 36,5% в січні 2022 року до лише 0,1% в даний час.

Нагадаємо, у січні німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.

Лінднер зазначив, що Німеччина повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після вторгнення Росії в Україну минулого року.