Hyundai рассматривает варианты приостановки деятельности в России – СМИ
Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Company рассматривает варианты приостановки деятельности в России, которые могут включать продажу своего тамошнего завода.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ.
"Многие заводы в России приостановили производство и уволили работников из-за нехватки высокотехнологичного оборудования из-за санкций и отток западных производителей после того, как Москва ввела вооруженные силы в Украину 24 февраля.
Hyundai Motor недавно представила руководству отчет, в котором анализирует свои будущие перспективы в России из-за сложных условий работы", – пишет газета Dong-a Ilbo со ссылкой на источник в автомобильной промышленности.
Hyundai Motor не был доступен для комментариев, когда Reuters связался с ним.
Hyundai Motor приостановила работу на своем российском заводе в марте, а нормативная документация компании показала, что она не продавала автомобили в стране в августе и сентябре.
"Хотя все еще непонятно, что Hyundai будет делать со своим заводом в России, у Hyundai много факторов, чтобы фактически выйти из России, например, финансовая ситуация и ее отношения с Россией и Соединенными Штатами", - сказал аналитик Korea Investment & Securities Ким Джин У.
Напомним:
Автоконцерн Hyundai решил приостановить проект реконструкции бывшего автозавода General Motors в Петербурге, в который планировали вложить 36 млрд рублей.
Экономическая правда