Hyundai заморозил проект реконструкции завода в Петербурге на 36 миллиардов рублей – СМИ

Автоконцерн Hyundai решил приостановить проект реконструкции бывшего автозавода General Motors в Петербурге, в который планировали вложить 36 миллиардов рублей.

Об этом пишет издание "Деловой Петербург" со ссылкой на источники в отрасли, знакомые с планами автоконцерна.

По словам собеседника, первоначально планировалось, что весной начнется реконструкция существующих цехов завода, однако от планов отказались. Строительство новых корпусов, запланированное ранее, также остановлено.

Отмечается, что собеседники не назвали причины такого решения.

Пресс-служба Hyundai и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга отказались от комментариев по запросу издания.

Эксперты предполагают, что в новых экономических условиях Hyundai может пересмотреть концепцию этого инвестпроекта и отказаться от производства дорогих автомобилей из-за их невостребованности.

Hyundai приобрело предприятие в Шушарах (поселок в районе Петербурга) в 2020 году. Ожидалось, что с 2023 года будут выпускать кроссоверы Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

Предприятие планировали назвать ХММР-2, а в его развитие инвестировали 36 млрд рублей.

Экономическая правда