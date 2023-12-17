Возле станции метро "Демеевская" просел грунт 

Недалеко от станции метро "Демеевская" обнаружили проседание грунта. За участком, где заметили проседание установили постоянный надзор.

Об этом сообщает КГГА на своем сайте.

Как указано, проседание произошло еще до закрытия 6 станций "синей" ветки Киевского метрополитена. В КГГА отметили, что критических изменений не зафиксировано.

В киевском метро отметили, что на днях рядом с местом проседания грунта энергоснабжающая компания также прокладывала кабельные сети с применением соответствующей строительной техники.

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Сразу после остановки движения поездов по "синей" ветке подземки для уменьшения нагрузки на сооружения метрополитена и локализации места проседания временно ограничили движение по одной полосе автомобильного съезда.

Тоннель между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" стабилизирован. Профильные специалисты проводят работы по обустройству усиливающих конструкций и локализации течей. Появление новых деформаций и трещин не наблюдается.

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Напоминаем:

С 9 декабря 2023 года Киевский метрополитен остановил движение между станциями "Теремки" и "Лыбедская" из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

В Киевском метрополитене объяснили причину срочной остановки движения 8 декабря на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская": потолок пошел новыми трещинами.