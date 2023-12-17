"Газпром" заявил о новом дневном максимуме поставок газа в Китай

В российской государственной компании "Газпром" объявили о новом рекорде поставок газа в Китай, не указывая цифр.

Об этом пишет Bloomberg.

В российской компании отметили, что объемы поставок газа на альтернативный европейскому китайский рынок через газопровод "Сила Сибири" увеличилась до нового дневного максимума, но не указывают цифр. Увеличение объемов экспорта удалось достичь благодаря изменениям в контракты между Газпромом и Китайской национальной нефтяной компанией (CNPC).

Компании также ведут переговоры о поставках газа по еще одному газопроводу "Сила Сибири 2", об этом будут говорить на следующей встрече.

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В министерстве энергетики России заявили, что годовой экспорт газа в Китай в 2023 году составил 22 млрд кубометров, а в 2024 году объем вырастет до 30 млрд кубометров.

Напомним:

Российский проект газопровода "Сила Сибири-2", который необходим, чтобы заменить "Газпрому" потерянный европейский рынок, продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял Китай.

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Вопреки убыточности газового направления "Газпрома" и планируемому повышению цен на внутреннем рынке в РФ, цена на российский трубопроводный газ для Китая будет неуклонно снижаться в ближайшие несколько лет.