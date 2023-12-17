Китайские акции разочаровали Уолл-Стрит отсутствием роста в 2023 году

Оптимистичные инвесторы в китайские акции с Нью-Йоркской фондовой биржи остались ни с чем после 2023 финансового года, но не теряют надежды восстановить доходы в следующем году.

Об этом пишет Bloomberg.

Год назад почти единодушно инвестиционные банки прогнозировали стабильный рост Китая. Но они были озадачены падением индекса Morgan Stanley Capital International (MSCI) China на 14%, 2023 год не принес ничего.

"Мы как будто остановились во времени на 12 месяцев. Однако, что изменилось, так это восприятие людей. Они перешли от очень оптимистичных к очень пессимистичным", - сказал Стив Врефорд, портфельный менеджер "Lazard Asset Management Ltd".

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Оптимистичные прогнозы звучали не только от инвесторов в китайские акции на Уолл-Стрит, ошибка в оценках, скорее, имеет общий характер. Еще в 2022 году инвестиционные компании Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ожидали минимум 10% роста индекса MSCI после отмены жестких ограничений пандемии.

Инвесторы понесли деньги в ожидании грандиозного восстановления китайской экономики, этого не произошло. Зато китайские акции ожидало вялое падение на фоне роста других крупных игроков: США, Японии, Индии. Уже 5 месяц подряд на китайских материковых фондовых рынках происходит отток иностранного капитала.

Прогнозисты просчитались во многих факторах: недооценке падения потребления, проблему на рынке жилья, неготовность политической власти брать ответственность. Но как отмечают, корни проблем находят в невозможности точно ориентироваться на рынке из-за более глубокой проблемы отсутствия политической прозрачности.

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В следующем году инвесторы снова прогнозируют восстановление значительного роста китайских акций, вместе с долгожданным высоким и стабильным ростом экономики. Проблема лишь в том, что они используют те же аргументы что и в прошлом году: политическая поддержка, улучшение динамики прибыли. Какой будет результат - неизвестно.

Напомним:

Китайская экономика испытывает наибольшее дефляционное давление за последние 3 года, а слабый внутренний спрос ставит под сомнение экономическое восстановление в 2024 году.

Доходность долгосрочных гособлигаций Китая опустилась до минимума за последние 15 лет после решения Moody's ухудшить прогноз по кредитному рейтингу страны.