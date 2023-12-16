Венгрия шантажирует Болгарию относительно вступления в Шенген из-за налога на российский газ

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Министр иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложит вето на вступление Болгарии в свободную Шенгенскую зону, если последние не отменят налог на российский газ.

Об этом пишет Reuters.

После принятия решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, Венгрия не оставила методов угроз, даже когда речь идет о членах Европейского союза.

Венгрия, которая не имеет выхода к морю, одна из немногих стран Евросоюза, которая не ищет пути для отказа от российского газа, а скорее наоборот, является агентом защиты российских интересов в пределах ЕС.

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"В то время, как западноевропейские страны прилагают значительные усилия, чтобы отвыкнуть от российского газа, Венгрия получает 4,5 миллиарда кубометров газа в год из России по соглашению, подписанному в 2021 году, в основном через Болгарию и Сербию", - говорится в сообщении.

Болгарский налог на российский газ рассчитан на уменьшение доходов Газпрома, но повышает риски перебоев в поставках. К этому апеллирует венгерская сторона, заявляя, что в зоне риска не только Венгрия, но и Сербия и Северная Македония.

"Мы четко дали понять болгарам, что если они будут продолжать это долго, если они будут долго ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, то мы наложим вето на их вступление в Шенгенскую зону", - сказал министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто.

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Напомним:

Болгария пытается устранить лазейку в санкциях против России, которая помогла стране-агрессору транспортировать нефть на болгарский нефтеперерабатывающий завод и, после переработки в дизельное топливо или бензин, дальше легально импортировать эти продукты по миру.

Сербия и Болгария построили газопровод для уменьшения зависимости от России. Строительство газового провода от Сербского города Ниш, в окрестности столицы Болгарии Софии началось в феврале 2023 года.