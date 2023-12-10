На Балканах відкрили газогін між Болгарією та Сербією проти інтересів РФ

Сербія та Болгарія побудували газогін для зменшення залежності від Росії. Будівництво газового проводу від Сербського міста Ніш, до околиць столиці Болгарії Софії розпочалось у лютому 2023 року.

Про це пише Bloomberg.

Новий трубопровід дозволяє диверсифікувати ринок газу на півдні Балкан та зменшити залежність від Росії.

Протяжність газової труби складає 170 км, а пропускна здатність сягає 1,8 млрд кубометрів на рік, що може забезпечити близько 60% газових потреб Сербії. Проєкт відкриває для Сербії можливості імпорту газу з Греції та Азербайджану, а для Болгарії - відкриває можливості імпорту з Адріатики.

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Відкриватимуть трубопровід президенти Болгарії Румен Радев, Сербії Александар Вучич та Азербайджану Ільхам Алієв 11 грудня.

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Нагадаємо:

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Греція та Болгарія розпочали комерційну експлуатацію газопроводу, який допоможе знизити залежність держав Південно-Східної Європи від російського газу.

У політичному й військовому керівництві Фінляндії припускають, що за інцидентом із витоком газопроводу Balticconnector, який сполучає країну з Естонією, могла стояти Росія.