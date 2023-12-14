Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти

Болгарія намагається усунути лазівку в санкціях проти Росії, яка допомогла країні-агресорці транспортувати нафту на болгарський нафтопереробний завод і, після переробки на дизельне пальне або бензин, далі легально імпортувати ці продукти по світу.

Про це повідомляє Politico.

Загалом, виняток, зроблений для Болгарії, приніс Росії 2 млрд євро доходів від експорту нафти з моменту введення санкцій, що, як оцінюється, призвело до сплати Москві 1 млрд євро податків.

Ця торгівля була легальною, оскільки Болгарія отримала єдиний у своєму роді виняток із заборони ЄС на імпорт російської нафти морським транспортом, що підпадає під дію санкцій. Євросоюз надав Болгарії виняток, щоб захистити країну від різких стрибків цін на паливо. Між тим, ця лазівка також дозволила Москві отримати значні прибутки.

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Відмова Болгарією від цього винятку, хоча і планувалася раніше, але процес рушив лише після того, як видання Politico повідомило, що Болгарія імпортувала російську нафту вище граничної ціни G7 і ЄС з серпня по жовтень, принісши Кремлю сотні мільйонів євро прямих податків.

Після відповідної публікації, уряд Болгарії оголосив про плани припинити користування цим винятком з-під санкцій ЄС з 1 березня 2024 року, замість попереднього, самостійно встановленого крайнього терміну - 31 жовтня.

"А в середу болгарські законодавці розпочали процес перетворення цього плану на закон: економічний комітет парламенту проголосував за цю пропозицію. Однак у законопроєкті не було жодної згадки про граничні ціни", - зазначається у повідомленні.

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Раніше також було опубліковано спільне розслідування Global Witness, Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та Центру вивчення демократії (CSD), яке показало, що найбільший НПЗ Болгарії таємно допомагає Росії продавати нафту на світових ринках.

Йдеться про Neftochim Burgas, що належить російській компанії "Лукойл".

Burgas не лише створив чорний хід для російської нафти до ЄС. Нафтопереробний завод також експортує продукцію до інших юрисдикцій, в яких застосовано ембарго щодо російської нафти, таких як Сполучені Штати. Дані судноплавства показують, що цього року США імпортували понад 70 000 тонн нафтопродукту з Burgas.

При цьому, Кремль отримує подвійну вигоду від організованої через Burgas торгівлі: один раз у вигляді податків, що стягуються з виробництва та експорту нафти, купленої нафтопереробним заводом, і другий раз - від податків, які сплачує "Лукойл", друга за величиною компанія Росії та кінцевий власник 99% нафтопереробного заводу Neftochim Burgas.

Як відомо, Болгарія та кілька інших країн Євросоюзу звільнені від заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти до кінця 2024 року.

Наприкінці вересня парламент Болгарії схвалив постанову про поступове припинення імпорту російської сирої нафти вже до жовтня 2024 року.

Раніше парламент Болгарії підтримав законопроєкт, згідно з яким порт "Росенець", що перебуває у концесії російської компанії "Лукойл", повернеться під контроль держави. Згодом президент Болгарії Румен Радев направив до Конституційного суду запит на перевірку припинення цієї концесії.