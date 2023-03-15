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Україна попросила Фінляндію передати поїзди Allegro, які раніше курсували до Санкт-Петербурга

Середа, 15 березня 2023, 12:20 - Олексій Павлиш
 
Takimoto Marina / SOPA Images / Shutterstock / AOP

Україна попросила Фінляндію передати їй чотири поїзди Allegro, які раніше курсували між Петербургом і Гельсінкі.

Про це пише Yle.

Зазначається, що голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін особисто обговорив це питання з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін  під час її візиту до Києва. Потяги Allegro підходять для залізничної колії України.

Фінська залізнична компанія VR підтвердила отримання запиту від української сторони у вівторок, 14 березня.

"Потяги Allegro є власністю Oy Karelian Trains Ltd, яка заснована 2006 року і належить VR і РЖД. Oy Karelian Trains Ltd передає в оренду поїзди VR і РЖД.

Директор VR з міського транспорту Топі Сімола заявив STT, що фінська компанія не може самостійно ухвалювати будь-які рішення про майбутнє поїздів Allegro", - йдеться у повідомленні.

Швидкісний поїзд Allegro курсував між Гельсінкі і Санкт-Петербургом з грудня 2010 року. VR зупинив рух Allegro в березні минулого року через війну в Україні.

Після припинення залізничного сполучення між Фінляндією і Росією потяги Allegro зберігаються в Гельсінкі, додає видання.

Економічна правда

Україна Фінляндія залізниця компанії
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