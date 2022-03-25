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Фінляндія скасувала пасажирські поїзди до Росії

П'ятниця, 25 березня 2022, 10:42

Пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та Росією швидкісними поїздами Allegro припиняється з 28 березня.

Про це пише газета Helsingin Sanomat.

За словами міністра у справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен, подальша експлуатація поїздів Allegro "недоцільна".

У неділю, 27 березня, потяг Allegro із Гельсінкі до Санкт-Петербурга курсуватиме лише зранку, а денний потяг AE786 буде скасовано.

"До цього часу ми продовжували працювати поїздами Allegro відповідно до офіційних інструкцій, і метою було забезпечити доступ фінів до Фінляндії. За ці тижні люди, які хотіли виїхати з Росії, встигли покинути країну", - заявив директор з пасажирських перевезень залізничного концерну VR Group Топі Сімола.

1 березня VR Group, який відповідає за експлуатацію Allegro, оголосив про припинення співпраці з Російською залізницею через санкції внаслідок війни в Україні.

Тоді заявлялося, що потяги Allegro поки що продовжать курсувати, щоб забезпечити повернення фінів додому з Росії.

Економічна правда

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Фінляндія Росія залізниця
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