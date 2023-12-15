"Укргидроэнерго" планирует восстановить 1 ГВт мощности в течение следующих полгода

ЧАО "Укргидроэнерго" планирует восстановить около 1 тыс МВт гидроэнергогенерирующей мощности, пострадавших в результате российских обстрелов, в течение следующих полгода.

Об этом сообщил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, всего по объектам "Укргидроэнерго" было нанесено более 50 ракетных ударов, что привело к потере около 2,5 тыс. МВт. Уже сейчас компании удалось восстановить 1,5 тыс. МВт, еще 1 тыс. МВт планируют добавить за следующие полгода.

Сирота добавил, что "Укргидроэнерго" из-за ракетных атак потеряло в целом около 2 млрд кВт-ч выработки электроэнергии в год и около 8 млрд грн.

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"Укргидроэнерго" в условиях дефицита электроэнергии в энергосистеме производит 40 млн кВт-ч в сутки, что составляет 15-20% в структуре энергобаланса страны и практически соответствует уровню паводкового периода", - отметил Сирота.

Он также добавил, что доля гидрогенерации в выработке всегда была в среднем около 10% общего энергобаланса. Однако уже сейчас "Укргидроэнерго" покрывает дефицит, что увеличивает долю гидрогенерации от 15% до 20%. В то же время в отдельные дни выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС достигает 20-25% общего энергобаланса

Напомним:

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Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота призвал украинских потребителей к экономии электроэнергии из-за срабатывания гидроэлектростанциями запасов воды в водохранилищах.

"Укргидроэнерго" получило транш в 133 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на реализацию проекта "Реабилитация гидроэлектростанций".