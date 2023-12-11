Всі розділи
Укр / Рус

"Укргідроенерго" отримало понад 130 мільйонів євро від ЄІБ на реабілітацію ГЕС

Понеділок, 11 грудня 2023, 18:55 - Олексій Павлиш
 
фото: укргідроенерго

"Укргідроенерго" отримало транш у 133 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на реалізацію проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що "Укргідроенерго" продовжує реалізацію комплексного проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій", який розпочали у 2012 році.

Головною метою проєкту є реконструкція 21 гідроагрегатів на станціях в басейні р. Дніпро, а саме: Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС, Середньодніпровській ГЕС, Дніпровській ГЕС-1 та Дніпровській ГЕС-2.

Реклама:

Раніше ЄІБ виділив 67 млн євро для фінансування діючого проєкту, які було повністю використано в середині 2022 року.

"Загалом було залучено 200 млн євро кредитних коштів ЄІБ під державні гарантії для реконструкції 21 гідроагрегатів на станціях компанії", - йдеться у повідомленні.

"Завдяки отриманим коштам ми зможемо закупити критично важливе обладнання, аби швидко реагувати у разі виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечувати оперативне відновлення функціонування як станцій компанії, так і об’єднаної енергосистеми України.

Реклама:

Також компанія має змогу і надалі реконструювати гідроагрегати ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" на Дніпрі, що своєю чергою підвищуватиме їх експлуатаційну надійність та потужність", - заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. 

Економічна правда

Укргідроенерго ЄІБ
Реклама:
Матеріали за темою
Турецькі Dolsar і Özaltin допоможуть відновити Каховську ГЕС – "Укргідроенерго" 4 жовтня 2023, 20:20
Укргідроенерго подало аварійну заявку, щоб підняти рівень води у двох водосховищах на Дніпрі 16 серпня 2023, 18:03
"Укргідроенерго" не має можливостей для накопичення достатніх обсягів води до зими 10 серпня 2023, 16:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті