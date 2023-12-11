"Укргідроенерго" отримало понад 130 мільйонів євро від ЄІБ на реабілітацію ГЕС
"Укргідроенерго" отримало транш у 133 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на реалізацію проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що "Укргідроенерго" продовжує реалізацію комплексного проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій", який розпочали у 2012 році.
Головною метою проєкту є реконструкція 21 гідроагрегатів на станціях в басейні р. Дніпро, а саме: Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС, Середньодніпровській ГЕС, Дніпровській ГЕС-1 та Дніпровській ГЕС-2.
Раніше ЄІБ виділив 67 млн євро для фінансування діючого проєкту, які було повністю використано в середині 2022 року.
"Загалом було залучено 200 млн євро кредитних коштів ЄІБ під державні гарантії для реконструкції 21 гідроагрегатів на станціях компанії", - йдеться у повідомленні.
"Завдяки отриманим коштам ми зможемо закупити критично важливе обладнання, аби швидко реагувати у разі виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечувати оперативне відновлення функціонування як станцій компанії, так і об’єднаної енергосистеми України.
Також компанія має змогу і надалі реконструювати гідроагрегати ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" на Дніпрі, що своєю чергою підвищуватиме їх експлуатаційну надійність та потужність", - заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
Економічна правда