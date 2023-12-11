"Укргідроенерго" отримало понад 130 мільйонів євро від ЄІБ на реабілітацію ГЕС

фото: укргідроенерго

"Укргідроенерго" отримало транш у 133 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на реалізацію проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що "Укргідроенерго" продовжує реалізацію комплексного проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій", який розпочали у 2012 році.

Головною метою проєкту є реконструкція 21 гідроагрегатів на станціях в басейні р. Дніпро, а саме: Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС, Середньодніпровській ГЕС, Дніпровській ГЕС-1 та Дніпровській ГЕС-2.

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Раніше ЄІБ виділив 67 млн євро для фінансування діючого проєкту, які було повністю використано в середині 2022 року.

"Загалом було залучено 200 млн євро кредитних коштів ЄІБ під державні гарантії для реконструкції 21 гідроагрегатів на станціях компанії", - йдеться у повідомленні.

"Завдяки отриманим коштам ми зможемо закупити критично важливе обладнання, аби швидко реагувати у разі виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечувати оперативне відновлення функціонування як станцій компанії, так і об’єднаної енергосистеми України.

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Також компанія має змогу і надалі реконструювати гідроагрегати ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" на Дніпрі, що своєю чергою підвищуватиме їх експлуатаційну надійність та потужність", - заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Економічна правда