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Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ

Четвер, 14 грудня 2023, 17:11 - Лія Ільченко

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота закликав українських споживачів до економії електроенергії через спрацювання гідроелектростанціями запасів води у водосховищах.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"У листопаді-грудні в енергосистемі був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Гідроенергетика покриває дефіцит потужності, однак, на жаль, це призводить до спрацювання водосховищ", - сказав Сирота.

За його словами, "Укргідроенерго" виконало відповідні розпорядження президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів, увівши в осінньо-зимовий період 2023-2024 років 83 гідроагрегати та забезпечивши таким чином енергосистему України 4640 МВт потужностей.

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Компанія виконує покладені на неї ПСО (положення про спеціальні зобов'язання - ред.) для покриття різниці в тарифі на електроенергію для населення, сплативши за 10 місяців 19,8 млрд грн.

Водночас він закликав українців бути енергосвідомими та споживати електроенергію відповідально.

електроенергія Укргідроенерго
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