В России хотят национализировать активы, которые ранее принадлежали Global Spirits Черняка - РосСМИ

Минфин России готовится национализировать активы, которые ранее принадлежали международному алкогольному холдингу Global Spirits Евгения Черняка.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, российский Минфин готовит соответствующий проект изменений и "вопрос находится в проработке".

По данным издания, речь идет о девяти юридических лицах, которые якобы входят в холдинг Global Spirits. В частности, дистрибьютор "Стандарт качества" (ранее - ТД "Мегаполис"), группа "Традиции успеха", которой принадлежат заводы "Русский Север" и "Родник К", Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом.

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Один из собеседников издания рассказал, что причиной национализации является то, что основателя холдинга, украинского бизнесмена Евгения Черняка в России подозревают в "финансировании терроризма" и объявили в розыск.

Напоминаем:

Суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена, основателя холдинга Global Spirits Евгения Черняка по делу о "финансировании терроризма".

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Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинского бизнесмена, основателя международного алкогольного холдинга Global Spirits и ликеро-водочного завода "Хортица" Евгения Черняка.

В 2020 году Черняк заявил в комментарии Forbes, что Global Spirits не ведет бизнес в РФ уже более четырех лет и не владеет никакими активами.