Суд у РФ заочно арештував українського бізнесмена Черняка

Євген Черняк Global Spirits

Суд Москви заочно заарештував українського бізнесмена, засновника холдингу Global Spirits Євгена Черняка у справі про "фінансування тероризму".

Про це пише Forbes Russia.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Черняк "обвинувачений у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 205.1 КК (фінансування тероризму)". Там заявили про арешт "терміном на два місяці з моменту екстрадиції на територію Росії або з моменту затримання на території Росії".

У картотеці справ суду також стверджується про арешт майна Черняка, рішення нібито було винесене 11 серпня, але інші подробиці не наводяться.

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На початку липня цього року російське МВС "оголосило Черняка у розшук".

У РФ стерджують, що "Черняк та інші особи перерахували військовослужбовцям ЗСУ та інших українських збройних формувань понад 500 млн рублів для здійснення терористичної діяльності на території Росії".

Також Слідчий комітет РФ стверджував, що у справі нібито затримано двох довірених осіб Черняка.

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Доповнено.

У пресслужбі Global Spirits заявили, що жодного майна у Черняка в РФ ніколи не було і немає.

"Жодних працівників Global Spirits на території РФ немає і бути не може, а відповідно інформація про затримання працівників Global Spirits є примітивним фейком, який вкотре підтверджує весь юридичний маразм ситуації, коли громадянина України намагаються переслідувати за допомогу Україні", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Росфінмоніторинг вніс до списку терористів та екстремістів українського бізнесмена, засновника міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits та лікеро-горілчаного заводу "Хортиця" Євгена Черняка.

Економічна правда