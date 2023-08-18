Суд у РФ заочно арештував українського бізнесмена Черняка
Суд Москви заочно заарештував українського бізнесмена, засновника холдингу Global Spirits Євгена Черняка у справі про "фінансування тероризму".
Про це пише Forbes Russia.
У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Черняк "обвинувачений у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 205.1 КК (фінансування тероризму)". Там заявили про арешт "терміном на два місяці з моменту екстрадиції на територію Росії або з моменту затримання на території Росії".
У картотеці справ суду також стверджується про арешт майна Черняка, рішення нібито було винесене 11 серпня, але інші подробиці не наводяться.
На початку липня цього року російське МВС "оголосило Черняка у розшук".
У РФ стерджують, що "Черняк та інші особи перерахували військовослужбовцям ЗСУ та інших українських збройних формувань понад 500 млн рублів для здійснення терористичної діяльності на території Росії".
Також Слідчий комітет РФ стверджував, що у справі нібито затримано двох довірених осіб Черняка.
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У пресслужбі Global Spirits заявили, що жодного майна у Черняка в РФ ніколи не було і немає.
"Жодних працівників Global Spirits на території РФ немає і бути не може, а відповідно інформація про затримання працівників Global Spirits є примітивним фейком, який вкотре підтверджує весь юридичний маразм ситуації, коли громадянина України намагаються переслідувати за допомогу Україні", - йдеться у заяві.
Нагадаємо:
Росфінмоніторинг вніс до списку терористів та екстремістів українського бізнесмена, засновника міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits та лікеро-горілчаного заводу "Хортиця" Євгена Черняка.
Економічна правда