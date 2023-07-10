Українського бізнесмена Черняка в РФ внесли до списку терористів та екстремістів

Росфінмоніторинг вніс до списку терористів та екстремістів українського бізнесмена, засновника міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits та лікеро-горілчаного заводу "Хортиця" Євгена Черняка.

Про це повідомляється на сайті Росфінмоніторингу.

Раніше Слідчий комітет РФ завів справу проти міжнародного алкогольного холдингу "Global Spirits" і оголосив в розшук його бенефіціара – Євгена Черняка.

Слідство вважає, що Черняк та "інші особи" вступили в змову і направили ЗСУ та іншим українським підрозділам 500 млн руб (близько 5,5 млн дол). А також, що Черняк поставив в Україну товари військового призначення вартістю 90 млн руб (близько 1 млн дол).

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Український бізнесмен Євген Черняк є генеральним директором холдингу "Global Spirits".

"Global Spirits" є власником низки підприємств із виробництва алкогольних напоїв: лікеро-горілчаний завод "Хортиця" й Одеський коньячний завод. Завод "Кримський винний дім" із 2014 року компанії "Global Spirits" не належить.

За інформацією російських ЗМІ, у 2011-2022 роках із холдингом були тісно афілійовані російські лікеро-горілчані заводи "Русский Север" і "Родник", але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду "Global Spirits".

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Оновлення: Після публікації новини представниця PR-служби "Global Spirits" звернулася до "Української правди" зі спростуванням того, що компанія нібито має працівників чи працює в Росії.

Дослівно: "Це ворожий пропагандистський абсурд. Компанії "Global Spirits" ніколи не було в РФ і не може бути зараз. Ні на яких її співробітників на території РФ ніяких справ не порушено. І ніхто, звичайно, не затриманий. Це примітивна брехня.

Проти "Global Spirits" з 2014 року введена санкція про заборону постачання продукції на ринок РФ. І зараз, увімкнувши VPN, можна побачити цю постанову на сайті їхнього контролюючого органу. Санкція, яка діє вже 9 років, однією з перших заборонила постачання української горілчаної продукції та пива. В одному документі – заборонено постачати та продавати продукцію. Відповідно, товар на ринок РФ не міг постачатися ні в якому вигляді.

"Global Spirits" 24 лютого 2022 року відкликала ліцензію на виробництво брендів у РФ, як і багато інших українських виробників. Це єдина можлива процедура, за якою дію ліцензії можна припинити раніше встановленого терміну. "Global Spirits" зробила це так, як і всі американські та європейські компанії, що прийняли рішення залишити ринок країни-агресора."

Економічна правда