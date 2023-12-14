Более 90% базовых станций "Киевстар" в трудоспособном состоянии - спикер

Более 90% базовых станций мобильного оператора Киевстар на подконтрольных Украине территориях работают.

Об этом сообщила представитель компании Ирина Леличенко в Facebook.

Развенчиваем слухи. "Хакеры "убили" не только главный пункт управления всей сетью, но и снесли конфигурации на базовых станциях" - это чушь. Более 90% базовых станций Киевстара на подконтрольной Украине территории – в трудоспособном состоянии", - отметила она.

Сейчас они обрабатывают активно растущий голосовой трафик.

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Представитель оператора отметила, что у Киевстар не один "главный пункт управления сетью". Компания в первые месяцы войны построила несколько резервных пунктов, сейчас они находятся в трудоспособном состоянии.

Напоминаем:

Мобильный оператор "Киевстар", восстанавливающий свою систему после мощной атаки хакерской, сообщает о возвращении в рабочее состояние 14 декабря еще одного сервиса - услуги "Домашний Интернет".

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