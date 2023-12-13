У Жеваго заявили о нарушениях при продаже Нацбанком Белоцерковской ТЭЦ: "искусственно занизили цену"

У Константина Жеваго заявили, что Нацбанк продал единый имущественный комплекс Белоцерковской ТЭЦ Белоцерковскому городскому совету с нарушениями.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы бизнесмена.

В 2015 году, спасая банк, акционеры банка "Финансы и Кредит" передали в залог имущество в качестве поручительства перед НБУ по кредитам рефинансирования, которые в полном объеме и под наблюдением кураторов НБУ были выплачены владельцам депозитов в объеме до 200 тысяч гривен каждому вкладчику.

Среди компаний-поручителей была ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ", владельцем Единого имущественного комплекса ТЭЦ в мае 2023 года в результате решения Хозяйственного суда г. Киева стал Нацбанк.

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В пресс-службе экс-нардепа и отметили, что он является не единственным акционером ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" и подчеркнули нарушения при продаже этого актива.

Жеваго заявил, что удивлен "выборочным и незаконным подходом НБУ к вопросу продажи залогового имущества". Он добавил, что согласно закону "О Национальном банке Украины" удовлетворение долговых требований по залоговому имуществу должно происходить за счет чистого дохода от отчуждения такого имущества. Цена залогового имущества определяется только на открытых торгах.

"Поэтому все продажи НБУ должен осуществлять через прозрачный аукцион с целью получения наибольшей цены (как это делает Фонд государственного имущества Украины, пытаясь получить наибольшую цену за имущество, которое он реализует и как раньше всегда делал и НБУ, продавая полученное залоговое имущество исключительно на прозрачных аукционных торгах). Зато Нацбанк на этот раз намеренно обошел аукцион и продал Белоцерковскую ТЭЦ, стоимость которой составляет около 1 млрд гривен, заранее определенному покупателю (незаконным способом и без аукциона) по искусственно заниженной цене в 298,6 млн. гривен", - заявил олигарх.

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По его словам, таким образом государству и законным акционерам БТЭЦ был нанесен ущерб на более 500 млн гривен.

Жеваго назвал эту продажу "чистой коррупцией со стороны НБУ и покупателя - Белоцерковского городского совета, который незаконным и не установленным порядком способом приобрел эту собственность".

"Надеюсь, что антикоррупционные органы Украины предоставят справедливую и адекватную оценку таким коррупционным действиям", - резюмировал Жеваго.

Напоминаем:

11 декабря стало известно, что городской совет Белой Церкви в начале декабря выкупил единый имущественный комплекс Белоцерковской ТЭЦ, которую Нацбанк забрал у Константина Жеваго за долги.

Как писала ранее ЭП, Белоцерковская ТЭЦ была поручителем по обязательствам "Финансы и Кредит" Жеваго перед НБУ по ряду кредитов.

Белоцерковский городской совет предложил Нацбанку выкупить ТЭЦ за 298,6 млн грн, отмечает liga.net.

При этом связанная с Жеваго компания Mulready Ventures Limited пыталась заблокировать сделку в судах, но ей этого сделать не удалось - 21 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд снял запрет на продажу ТЭЦ.