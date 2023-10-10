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У пошуках фінансування Україна достроково веде переговори про реструктуризацію $20 млрд боргу

Вівторок, 10 жовтня 2023, 17:03 - Лія Ільченко

Україна раніше запланованого терміну розпочала обговорення з іноземними власниками облігацій щодо реструктуризації виплат на 20 млрд і можливість залучення нового фінансування.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої джерела.

Переговори з власниками облігацій мали розпочатися на початку наступного року. Але Україна прагне домовитися про реструктуризацію якнайшвидше, щоб залучати нове фінансування.

За словами джерел, останніми тижнями активізувалася взаємодія Офісу з управління боргом на чолі з керівником Юрієм Буцою, який шукає зворотний зв'язок від інвесторів.

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Поточні консультації мають неофіційний характер.

Нагадуємо:

Державний та гарантований державою борг України у серпні 2023 року зріс на 1,01 млрд дол. США і станом на 31 серпня становив 133,93 млрд дол. США.

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Раніше Україні дозволили відстрочити виплату боргу до 2027 року за рішенням Групи кредиторів, до якої входять усі держави G7.

державний борг
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Економічна правда
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