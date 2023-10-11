Всі розділи
Укр / Рус

Держборг України через два роки перевищить 100% ВВП – МВФ

Середа, 11 жовтня 2023, 15:25 - Лія Ільченко

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, а за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.

Про це йдеться в доповіді "Фінансовий монітор", яку презентував у Марракеші директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.

Зазначається, що загальний держборг України у 2021 році – до повномасштабного вторгнення РФ – становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується зростання до 88,1%.

До того ж у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.

Реклама:

Нагадуємо:

Україна раніше запланованого терміну розпочала обговорення з іноземними власниками облігацій щодо реструктуризації виплат на 20 млрд. Це необхідно для залучення нового фінансування.

Переговори з власниками облігацій мали розпочатися на початку наступного року. Але Україна прагне домовитися про реструктуризацію якнайшвидше.

Реклама:

Державний та гарантований державою борг України у серпні 2023 року зріс на 1,01 млрд дол. США і станом на 31 серпня становив 133,93 млрд дол. США.

Раніше Україні дозволили відстрочити виплату боргу до 2027 року за рішенням Групи кредиторів, до якої входять усі держави G7.

МВФ борг Україна
Реклама:
Матеріали за темою
МВФ прогнозує для Британії найслабше зростання ВВП серед G7 у 2024 році 10 жовтня 2023, 19:25
МВФ суттєво поліпшив прогноз по ВВП України на цей рік 10 жовтня 2023, 16:32
Припинення війни в Україні - це єдиний ефективний захід для світової економіки - МВФ 10 жовтня 2023, 13:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті