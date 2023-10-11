Держборг України через два роки перевищить 100% ВВП – МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, а за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.

Про це йдеться в доповіді "Фінансовий монітор", яку презентував у Марракеші директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.

Зазначається, що загальний держборг України у 2021 році – до повномасштабного вторгнення РФ – становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується зростання до 88,1%.

До того ж у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.

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Нагадуємо:

Україна раніше запланованого терміну розпочала обговорення з іноземними власниками облігацій щодо реструктуризації виплат на 20 млрд. Це необхідно для залучення нового фінансування.

Переговори з власниками облігацій мали розпочатися на початку наступного року. Але Україна прагне домовитися про реструктуризацію якнайшвидше.

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Державний та гарантований державою борг України у серпні 2023 року зріс на 1,01 млрд дол. США і станом на 31 серпня становив 133,93 млрд дол. США.

Раніше Україні дозволили відстрочити виплату боргу до 2027 року за рішенням Групи кредиторів, до якої входять усі держави G7.