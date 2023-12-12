Минфин привлек более 5 миллиардов от продажи ОВГЗ

Министерство финансов на аукционах 12 декабря разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Так, от продажи 1-летних облигаций поступило 3,45 млрд грн под 16,88% годовых (ставка снизилась с 16,92% на прошлой неделе).

От продажи ОВГЗ сроком обращения 1,8 года поступило 710 млн грн под 17,59% (на прошлой неделе ставка была 17,58%).

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В то же время бумаги на 3,2 года удалось разместить 18,6% - привлекли 1,05 млрд грн.

Напомним:

Министерство финансов на аукционах 5 декабря разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 11,96 млрд гривен.

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 21 ноября привлекло почти 15 млрд грн в эквиваленте.

Министерство финансов на первичных аукционах 28 ноября разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 6,53 миллиарда гривен.

Экономическая правда