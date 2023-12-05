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Минфин привлек почти 12 миллиардов от продажи ОВГЗ

Вторник, 5 декабря 2023, 20:30 - Алексей Павлыш
 
unsplash

Министерство финансов на аукционах 5 декабря разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 11,96 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от продажи 1-летних облигаций поступило 2,6 млрд грн под 16,92% годовых.

 

От продажи ОВГЗ сроком обращения 1,8 года поступило 3,034 млрд грн под 17,58%, а размещение облигаций сроком обращения более трех лет принесло госбюджету 2,84 млрд грн под 18,6% годовых.

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Также Минфин разместил 1-летние долларовые облигации под 4,6% - удалось привлечь 96 млн долл.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 21 ноября привлекло почти 15 млрд грн в эквиваленте.

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Министерство финансов на первичных аукционах 28 ноября разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 6,53 миллиарда гривен.

Экономическая правда

Минфин ОВГЗ облигации
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