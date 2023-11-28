Минфин привлек более 6,5 миллиарда от продажи ОВГЗ

Министерство финансов на первичных аукционах 28 ноября разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 6,53 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как свидетельствуют данные Минфина, от продажи шестимесячных облигаций поступило 2,76 млрд грн под 16,53% годовых. Неделю назад такие ОВГЗ размещали под 16,79%.

Минфин

От продажи ОВГЗ сроком обращения 22 месяца поступило 3,07 млрд грн под 17,64% (на прошлой неделе их размещали под 17,8%), а размещение облигаций сроком обращения более трех лет принесло госбюджету 694,68 млн грн под 18,6% годовых (неделей ранее ставка по ним достигала 18,7%).

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Напомним:

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 21 ноября привлекло почти 15 млрд грн в эквиваленте.