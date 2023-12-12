Сбой "Киевстар" может повлиять на банковскую систему: Приватбанк разъяснил, что делать

В связи со сложностями в работе мобильного оператора "Киевстар" некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи.

Что делать в этом случае ЭП сообщили в Приватбанке.

По данным собеседников ЭП в ПриватБанке, зависимость сервисов банка от этого мобильного оператора следующая: в банкоматной сети до 5%, терминалы самообслуживания - до 10% сети, POS - до 30%.

При отсутствии мобильной связи клиенты могут позвонить в поддержку с помощью Приват24 или написать в чат-онлайн, для этого достаточно, только доступа к интернету.

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ПриватБанк также предоставляет консультацию на общие вопросы в социальных сетях.

"Поэтому клиенты всегда могут обратиться к нам в Facebook и Instagram, специалисты помогут", - сказали в банке.

Отмечается, что техподдержка сервисов осуществляется круглосуточно.

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"Мы делаем все, чтобы обеспечить доступность всех продуктов и услуг и быть рядом в режиме 24/7. Просим наших клиентов и всех граждан Украины сохранять спокойствие и руководствоваться в своих решениях информацией из официальных и проверенных источников", - отметили в Приватбанке.

Напоминаем:

Сбой в работе крупнейшего мобильного оператора Украины "Киевстар" вызвала хакерская атака на ядро сети.

Утром 12 декабря пользователи "Киевстар" не могут даже перейти на других операторов, поскольку сбой в сети оператора повлиял на национальный роуминг.

В сети мобильного оператора "Киевстар" продолжаются ремонтные работы, которые надеются завершить в течение четырех-пяти часов.