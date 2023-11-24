В октябре ВВП Украины вырос на 10,5% - Минэкономики

Украинская экономика в октябре по предварительным оценкам выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Отмечается, что по предварительным оценкам минэкономики, рост ВВП в октябре 2023 года по сравнению с октябрем прошлого года составляет около 10,5% (±2%). В итоге нынешний рост экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

"В октябре рост ВВП ускорился до 10,5%. К положительным факторам, которые способствовали росту экономики можно отнести высокую урожайность в сельском хозяйстве и благоприятную погоду, которая обеспечила высокие темпы уборки урожая. Также позитива добавили стабильная ситуация в энергетике и работа временного коридора для движения гражданских судов в порты Большой Одессы", - пояснила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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инфографика: Минэкономики

Однако сдерживающими факторами до сих пор остаются значительные разрушения инфраструктуры и основных фондов, сохранение существенных рисков безопасности, ограничение экспортной логистики, медленное восстановление рынка труда, отсутствие достаточного собственного капитала, а также доступных кредитных средств.

По словам Свириденко, в октябре наиболее положительный вклад в ВВП имела сфера услуг, в частности, сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны. На втором месте по влиянию на рост экономики оказалась производственная сфера, которая хоть и понесла существенные убытки и разрушения во время войны, но демонстрирует устойчивое восстановление.

Также в промышленности происходит постепенное восстановление темпов производства в условиях увеличения сырьевой базы со стороны сельхозпроизводства, необходимости пополнения запасов угля и газа для прохождения зимнего периода, стабильной ситуации в энергетике и инвестиционного спроса со стороны бюджетной сферы.

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Напомним:

Украинская экономика в сентябре восстановилась на 9,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.