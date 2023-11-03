Все разделы
Укр / Рус

НБУ улучшил прогноз по ВВП благодаря более высоким урожаям аграрных культур

Пятница, 3 ноября 2023, 12:25 - Анастасия Жарикова

НБУ улучшил оценку роста реального ВВП благодаря, в частности, более высокому, чем в прошлом году урожаю основных сельскохозяйственных культур.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

В ІІІ квартале Нацбанк улучшил оценку роста реального ВВП года до 8,2% в годовом исчислении. Весомым фактором лучшей динамики стали выше, чем в прошлом, урожаи основных культур благодаря сверхблагоприятным погодным условиям.

"Да, урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год, тогда как засеянные площади по большинству культур остались почти на уровне предыдущего года. В результате оценки урожая улучшены как на 2023 год, так и на последующие годы", - говорится в отчете.

Реклама:

Прямой положительный вклад высших урожаев в ВВП в текущем году был оценен в 1.3 п.п.

В регуляторе объяснили, что благодаря благоприятной погоде урожай собирался более быстрыми темпами, чем в прошлом, что обусловило высокие темпы роста сельского хозяйства в ІІІ квартале.

В условиях ограниченных экспортных возможностей избыток сельскохозяйственного сырья обусловил увеличение загруженности предприятий пищевой промышленности.

Реклама:

Также дополнительный эффект имел наращивание производства овощей рядом южных и центральных регионов.

"Это вместе с благоприятной погодой компенсировало негативное влияние разрушения Каховской ГЭС на деятельность предприятий сельского хозяйства", - отметили в Нацбанке.

Экономическая правда

ВВП агросектор НБУ
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Как стартапы драйвируют экономики стран и под силу ли это Украине 30 октября 2023, 08:12
Повышение ставок ЕЦБ остановило рост экономик еврозоны - Bloomberg 27 октября 2023, 21:05
Нацбанк третий раз за год существенно изменил прогноз роста ВВП в 2023 году  26 октября 2023, 15:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте