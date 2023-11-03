НБУ улучшил прогноз по ВВП благодаря более высоким урожаям аграрных культур

НБУ улучшил оценку роста реального ВВП благодаря, в частности, более высокому, чем в прошлом году урожаю основных сельскохозяйственных культур.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

В ІІІ квартале Нацбанк улучшил оценку роста реального ВВП года до 8,2% в годовом исчислении. Весомым фактором лучшей динамики стали выше, чем в прошлом, урожаи основных культур благодаря сверхблагоприятным погодным условиям.

"Да, урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год, тогда как засеянные площади по большинству культур остались почти на уровне предыдущего года. В результате оценки урожая улучшены как на 2023 год, так и на последующие годы", - говорится в отчете.

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Прямой положительный вклад высших урожаев в ВВП в текущем году был оценен в 1.3 п.п.

В регуляторе объяснили, что благодаря благоприятной погоде урожай собирался более быстрыми темпами, чем в прошлом, что обусловило высокие темпы роста сельского хозяйства в ІІІ квартале.

В условиях ограниченных экспортных возможностей избыток сельскохозяйственного сырья обусловил увеличение загруженности предприятий пищевой промышленности.

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Также дополнительный эффект имел наращивание производства овощей рядом южных и центральных регионов.

"Это вместе с благоприятной погодой компенсировало негативное влияние разрушения Каховской ГЭС на деятельность предприятий сельского хозяйства", - отметили в Нацбанке.

Экономическая правда