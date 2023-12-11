Украина в очередной раз запросила аварийную помощь из Польши и Румынии

В энергосистеме Украины 11 декабря - пятый день подряд - присутствует дефицит мощности в электросети. В очередной раз НЭК "Укрэнерго" была вынуждена привлечь помощь из Польши и Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" на своей странице в Telegram.

Как и раньше, дефицит мощностей объясняют недостаточными объемами генерации электроэнергии на фоне высокого спроса от потребителей. Как отмечается, 11 декабря уже утром потребление превысило прогнозируемый уровень на 2,2%, что эквивалентно работе минимум 2 дополнительных блоков теплоэлектростанций, который нет.

Для поддержания баланса и избежания отключений электроэнергии была привлечена помощь из Польши и Румынии. Отмечено, что на сегодня Украина не осуществляет экспорт электроэнергии.

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В "Укрэнерго" в очередной раз призывают экономно использовать электроэнергию.

Напомним:

Из-за дефицита в энергетической системе Украина в третий раз с начала зимы была вынуждена привлекать аварийную помощь мощностью 300МВт от Румынии и Польши.

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Потребление электроэнергии в Украине 7 декабря было рекордным с начала отопительного сезона, поэтому приходится привлекать аварийную помощь из Румынии и Польши.

Экономическая правда











