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В октябре спрос на гибридные авто достиг почти 2-летнего рекорда – ассоциация

Четверг, 9 ноября 2023, 12:07 - Алексей Павлыш
 
toyota

Украинский автопарк в октябре пополнили 1792 гибридных легковых авто (HEV i PHEV) - это рекордный показатель за последние месяцы.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

При этом доля новых авто в этом количестве составила 59%.

Так, в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал Nissan Qashqai (207 ед.), далее следует Toyota RAV-4 (161 ед.), топ-3 замыкает Toyota Corolla Cross (102 шт.).

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В то же время в регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (58 шт.)

Также в лидерской тройке - Toyota Prius (53 шт.) и Ford C-Max (50 шт.).

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 13,8 тыс гибридных легковушек (8,9 тыс новых и 4,9 тыс авто с пробегом)", - добавили в ассоциации.

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Напомним:

Украинский автопарк в октябре пополнили 4493 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) - по сравнению с октябрем 2022 года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

Украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа - регистрации таких авто по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 41%, по сравнению с сентябрем 2023-го - на 1%.

Экономическая правда

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