За год спрос на подержанные иномарки вырос на 40%: топ-10 автомобилей октября

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Украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа - регистрации таких авто по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 41%, по сравнению с сентябрем 2023-го - на 1%.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

При этом наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 44%. Далее следуют: дизельные - 31%; электромобили - 17%; авто с ГБО - 5%; гибриды - 3%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf, а вся пятерка лидеров последние месяцы остается неизменной.

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Так, в топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1544 ед; Renault Megane - 1200 ед; Skoda Octavia - 960 ед; Volkswagen Passat - 785 ед; Nissan Leaf - 573 ед; Volkswagen Tiguan - 451 ед; Tesla Model 3 - 442 ед; Audi A4 - 416 ед; Ford Focus - 411 ед; Nissan Qashqai - 404 ед.

При этом средний возраст подержанных машин, которые в октябре перешли на украинские номера, составляет девять с половиной лет.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 169,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.

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Напомним:

В октябре в Украине зарегистрировали 5,7 тысяч новых автомобилей, что на 83% больше, чем в октябре прошлого года.

Экономическая правда