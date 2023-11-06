За год спрос на подержанные иномарки вырос на 40%: топ-10 автомобилей октября
Украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа - регистрации таких авто по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 41%, по сравнению с сентябрем 2023-го - на 1%.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
При этом наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 44%. Далее следуют: дизельные - 31%; электромобили - 17%; авто с ГБО - 5%; гибриды - 3%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf, а вся пятерка лидеров последние месяцы остается неизменной.
Так, в топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 1544 ед;
- Renault Megane - 1200 ед;
- Skoda Octavia - 960 ед;
- Volkswagen Passat - 785 ед;
- Nissan Leaf - 573 ед;
- Volkswagen Tiguan - 451 ед;
- Tesla Model 3 - 442 ед;
- Audi A4 - 416 ед;
- Ford Focus - 411 ед;
- Nissan Qashqai - 404 ед.
При этом средний возраст подержанных машин, которые в октябре перешли на украинские номера, составляет девять с половиной лет.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 169,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.
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Напомним:
В октябре в Украине зарегистрировали 5,7 тысяч новых автомобилей, что на 83% больше, чем в октябре прошлого года.
Экономическая правда